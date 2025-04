Non sarà in Conclave La decisione del cardinale dopo la scomparsa di Papa Francesco

cardinale Angelo Becciu avrebbe deciso di rinunciare a partecipare al Conclave, la storica assemblea chiamata a eleggere il successore di Papa Francesco. La scelta sarebbe maturata questa mattina, lunedì 28 aprile, in seguito a un incontro chiarificatore avvenuto in Vaticano.Nei giorni scorsi, Becciu aveva dichiarato pubblicamente che non avrebbe potuto essere escluso dal Conclave, richiamando il fatto che Papa Francesco lo aveva già perdonato. Tuttavia, la sua partecipazione continuava a generare tensioni nel Collegio cardinalizio, tanto che si era iniziato a ipotizzare una votazione interna per decidere il suo destino.Secondo quanto riportato dalla rivista spagnola Vida Nueva, particolarmente ben informata sulle dinamiche interne del Sacro Collegio, l’intenzione era di mettere ai voti la presenza di Becciu, ma solo una volta che quasi tutti i cardinali elettori fossero arrivati a Roma. Thesocialpost.it - “Non sarà in Conclave”. La decisione del cardinale dopo la scomparsa di Papa Francesco Leggi su Thesocialpost.it IlAngelo Becciu avrebbe deciso di rinunciare a partecipare al, la storica assemblea chiamata a eleggere il successore di. La scelta sarebbe maturata questa mattina, lunedì 28 aprile, in seguito a un incontro chiarificatore avvenuto in Vaticano.Nei giorni scorsi, Becciu aveva dichiarato pubblicamente che non avrebbe potuto essere escluso dal, richiamando il fatto chelo aveva già perdonato. Tuttavia, la sua partecipazione continuava a generare tensioni nel Collegio cardinalizio, tanto che si era iniziato a ipotizzare una votazione interna per decidere il suo destino.Secondo quanto riportato dalla rivista spagnola Vida Nueva, particolarmente ben informata sulle dinamiche interne del Sacro Collegio, l’intenzione era di mettere ai voti la presenza di Becciu, ma solo una volta che quasi tutti i cardinali elettori fossero arrivati a Roma.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? Molte big su di lui, ma i rossoblu hanno preso la decisione - Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? I rossoblu hanno deciso su dove andrà il difensore rossoblu. Le ultime Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sport Mediaset, il calciomercato Genoa è nel ben mezzo di tantissime voci che vedono il difensore Vasquez accostato a diverse squadre del campionato italiano. Tuttavia la posizione del Genoa […] 🔗calcionews24.com

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Sara Campanella, i funerali e la decisione sulla studentessa uccisa - Giorno di grande dolore in Sicilia, ma anche in tutta l’Italia, per i funerali della 22enne Sara Campanella, celebrati lunedì 7 aprile. La studentessa universitaria è stata brutalmente uccisa il 31 marzo a Messina da un suo compagno di corso, Stefano Argentino, che non aveva mai accettato la scelta di lei di non volerlo come fidanzato. Il giovane arrestato per l’omicidio di Sara Campanella pare che fosse diventato uno stalker della vittima da circa due anni. 🔗caffeinamagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Becciu verso la rinuncia: non sarà in Conclave. La decisione dopo una riunione in Vaticano; Papa Francesco, c’è la data ufficiale del Conclave: inizierà il 7 maggio. Becciu verso la rinuncia; Il Conclave inizia il 7 maggio. Da oggi chiusa la Cappella Sistina - Conclave e fumata bianca, si lavora al piano per la sicurezza; Conclave, inizierà il 7 maggio. I cardinali: “Sarà lungo, non ci conosciamo”. I preparativi, gli accordi e Santa Marta pronta a blindarsi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia