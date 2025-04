Non rispetta il divieto di dimora carabinieri lo trasferiscono in carcere

carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo a Ferrara. Il provvedimento è arrivato in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale, che ha ritenuto necessario un inasprimento della misura del divieto di. Ferraratoday.it - Non rispetta il divieto di dimora, carabinieri lo trasferiscono in carcere Leggi su Ferraratoday.it Nella scorsa giornata di sabato 26, idella Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo a Ferrara. Il provvedimento è arrivato in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare inemessa dal Tribunale, che ha ritenuto necessario un inasprimento della misura deldi.

