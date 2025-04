Non escludiamo nessuna ipotesi Blackout cosa chiede Sanchez agli spagnoli

Sanchez. "Non ci sono informazioni conclusive sulle cause", ha affermato riferendo alla Moncloa. "Non conosciamo le cause e non escludiamo alcuna ipotesi". Poi il premier spagnolo ha invitato la popolazione a usare "responsabilmente i telefoni cellulari" fino a quando sarà ripristinata la fornitura di energia elettrica in tutto il Paese. "Fate telefonate brevi e solo quando indispensabile", ha detto in un intervento davanti alla stampa dalla Moncloa.

