Noi identificati dalla polizia mentre i fascisti girano liberi con il braccio alzato La replica della fornaia antifascista

dalla polizia per uno striscione sul 25 aprile Gamberorosso.it - “Noi identificati dalla polizia, mentre i fascisti girano liberi con il braccio alzato”. La replica della fornaia antifascista Leggi su Gamberorosso.it Tutta la vicenda che ha coinvolto Lorenza Roiati di "L'Assalto ai Forni" (tra i migliori panifici d'Italia) dopo essere stata identificataper uno striscione sul 25 aprile

