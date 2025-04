Noemi Non sono io | testo e significato del nuovo singolo

Noemi torna con un nuovo singolo pronto a diventare il tormentone dell’estate. Ritmi coinvolgenti per il nuovo brano della cantante, un pezzo che arriva dritto all’anima e che racconta di quella magia degli amori leggeri e spensierati che sbocciano nella bella stagione e che spesso ci illudono che possano durare per sempre.Noemi, il nuovo singolo Non sono io: il significatoCon il brano Non sono io Noemi continua le sue collaborazioni illustri. E così dopo nomi come Vasco, Curreri, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Blanco, Tricarico e molti altri, il pezzo in uscita il 2 maggio è stato firmato da altrettanti autori d’eccezione, quali Riccardo Zanotti, Zef e Alessandro La Cava.Non sono io è una canzone che ha alla base una semplice domanda: in un mondo sempre più tecnologico, dove le persone sono sempre più lontane e alienate, è ancora possibile amarsi? Le relazioni spesso finiscono anche per mancanza di autenticità e per incapacità di sapersi apprezzare al di là dei difetti. Dilei.it - Noemi, Non sono io: testo e significato del nuovo singolo Leggi su Dilei.it Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con la ballad Se t’innamori muori,torna con unpronto a diventare il tormentone dell’estate. Ritmi coinvolgenti per ilbrano della cantante, un pezzo che arriva dritto all’anima e che racconta di quella magia degli amori leggeri e spensierati che sbocciano nella bella stagione e che spesso ci illudono che possano durare per sempre., ilNonio: ilCon il brano Noniocontinua le sue collaborazioni illustri. E così dopo nomi come Vasco, Curreri, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Blanco, Tricarico e molti altri, il pezzo in uscita il 2 maggio è stato firmato da altrettanti autori d’eccezione, quali Riccardo Zanotti, Zef e Alessandro La Cava.Nonio è una canzone che ha alla base una semplice domanda: in un mondo sempre più tecnologico, dove le personesempre più lontane e alienate, è ancora possibile amarsi? Le relazioni spesso finiscono anche per mancanza di autenticità e per incapacità di sapersi apprezzare al di là dei difetti.

