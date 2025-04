No lives matter la violenta rete criminale che imperversa tra Europa e Stati Uniti

Negli ultimi mesi la frangia nata dalla rete criminale estremista Com764 è stata collegata a una lunga serie di reati e attacchi, allarmando esperti e autorità

I Black Lives Matter ridotti a macerie - Ieri a Washington, lungo la strada che porta alla Casa Bianca, sono iniziati i lavori per la rimozione dell'imponente scritta gialla fatta disegnare dal sindaco dem Muriel Bowser dopo quel 25 maggio 2020 🔗ilgiornale.it

La scritta “Black Lives Matter” di Washington in memoria di George Floyd sta per essere rimossa - A documentare i lavori è stato il presidente Donald Trump, pubblicando sul suo social Truth un video della rimozione della testo dedicato a George Floyd, ucciso dalla polizia 🔗wired.it

Washington cancella la scritta gialla “Black Lives Matter”: la città si risveglia dalla tirannia “woke” (video) - Washington volta pagina e dice addio all’era woke. L’enorme scritta gialla Black Lives Matter, dipinta nel 2020 sulla 16th Street davanti alla Casa Bianca, è pronta per essere rimossa a colpi di ruspa e martello pneumatico. Una dozzina di operai, equipaggiati con picconi e mezzi pesanti, ha infatti già iniziato la demolizione lunedì mattina, cancellando il segno tangibile delle proteste che hanno infiammato l’America dopo la morte di George Floyd. 🔗secoloditalia.it

