Davidemaggio.it - Nino Frassica apre il suo Festivallo su Rai 2

celebra goliardicamente il Festival di Sanremo. E’ questo il concept principale di, il nuovo programma dell’attore e comico messinese, in onda su Rai 2 da domani, martedì 29 aprile 2025, in seconda serata., ecco come funzionaNel corso delle sei puntate previste,vuole essere un’occasione non soltanto per sorridere del Festival, ma anche per far riascoltare le canzoni più famose – scelte tra le 75 vincitrici delle varie edizioni – legate alla celebre kermesse canora.Per questo omaggio allegro e anche affettuoso, verranno presentate in ogni serata cinque esibizioni live con una band in studio, affidate a personaggi dello spettacolo dalla bella voce ma che non sono cantanti di professione. Performance che daranno modo adi calarsi nelle vesti di un irriverente Direttore Artistico.