Nicolò Fiumara e Anna Mucciarini brillano nelle gare provinciali e nazionali

Nicolò Fiumara ha conquistato la maglia di campione provinciale allievi a S.Marino di Carpi e l'allieva di Serramazzoni Anna Mucciarini dopo il tricolore a Roma si è confermata in grande forma salendo sul terzo gradino del podio sabato nella cronometro ieri si è aggiudicata la gara in linea a Gussola nelle Langhe. E' svanito a trecento metri dall'arrivo il sogno del bis del Liberazione a Savignano sul Rubicone per l'allievo Nicolò Fiumara (Team Paletti) nella gara conclusiva dell'intenso programma di S.Marino di Carpi del Memorial Paolo Sgarbanti vinto dal romagnolo Michele Berardi (Fiumicinese) sul conterraneo Nicolò Astara (Cotignolese) e Filippo Melotto (Bovolone Vr) per Fiumara (foto) giunto nono ha indossato la maglia di campione provinciale su strada. Nella mattinata hanno gareggiato gli esordienti nel Memorial Cristian Castagna con vittorie di Alessandro Bellettini (Rinascita) tra i primi anni ed il trentino Nicolò Donato tra quelli del 2° anno,migliore dei modenesi Alessio Bonfiglioli (Cicl.

