Nico Gonzalez MVP di Juve Monza il messaggio dell’argentino | Andiamo sono contento per il gol – VIDEO

Nico Gonzalez MVP di Juve Monza, il VIDEO e il messaggio dell'esterno argentino dopo il match: le paroleL'esterno argentino Nico Gonzalez è stato eletto come MVP della sfida della Juve contro il Monza. La rete che ha sbloccato il match e tante giocate gli hanno permesso di vincere questo premio e di poter festeggiare ai canali ufficiali del club tramite un VIDEO pubblicato su X in vista della sfida contro il Bologna.Le parole del Panini Player of the Match di oggi ???? pic.twitter.comPuZMuGbe7K— JuventusFC (@Juventusfc) April 27, 2025PAROLE – «Ciao tifosi, sono contento per il gol. Andiamo, forza Juve».

