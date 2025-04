Nico Gonzalez gol speciale in Juve Monza | non gli accadeva da oltre 2 anni Il dato sulla rete dell’argentino

Nico Gonzalez, gol “speciale” in Juve Monza: il dato sulla rete realizzata dall’argentino nell’ultima partita di campionatoNico Gonzalez ha segnato il suo secondo gol da fuori area su 27 totali in Serie A: l’altro era arrivato il 29 gennaio 2023 contro la Lazio, quando vestiva la maglia della Fiorentina. L’argentino ha ritrovato una rete in campionato che mancava dall’andata contro il Monza, nella gara vinta dai bianconeri all’U-Power Stadium lo scorso dicembre.È un altro Nico Gonzalez dall’arrivo di Igor Tudor: l’argentino, sempre titolare con il tecNico croato, torna decisivo. .com Juventusnews24.com - Nico Gonzalez, gol “speciale” in Juve Monza: non gli accadeva da oltre 2 anni. Il dato sulla rete dell’argentino Leggi su Juventusnews24.com , gol “” in: ilrealizzata dall’argentino nell’ultima partita di campionatoha segnato il suo secondo gol da fuori area su 27 totali in Serie A: l’altro era arrivato il 29 gennaio 2023 contro la Lazio, quando vestiva la maglia della Fiorentina. L’argentino ha ritrovato unain campionato che mancava dall’andata contro il, nella gara vinta dai bianconeri all’U-Power Stadium lo scorso dicembre.È un altrodall’arrivo di Igor Tudor: l’argentino, sempre titolare con il teccroato, torna decisivo. .com

