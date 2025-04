Nexus-l' elemento umano nel mondo artificiale Prima tappa del TEDx a San Nicola la Strada

Nicola la Strada ospiterà il suo primo evento TEDx, un format internazionale dedicato alla diffusione di idee che meritano di essere condivise.Il tema scelto per questa Prima edizione è Nexus – L’elemento umano nel mondo artificiale, un viaggio tra intelligenza artificiale. Casertanews.it - Nexus-l'elemento umano nel mondo artificiale. Prima tappa del TEDx a San Nicola la Strada Leggi su Casertanews.it Il 17 maggio Sanlaospiterà il suo primo evento, un format internazionale dedicato alla diffusione di idee che meritano di essere condivise.Il tema scelto per questaedizione è– L’nel, un viaggio tra intelligenza

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fegato di maiale trapiantato in un essere umano per la prima volta al mondo - Per la prima volta al mondo medici cinesi hanno eseguito un trapianto di fegato di maiale in un essere umano. L'organo, geneticamente modificato per essere più compatibile, ha funzionato dieci giorni e non è stato rigettato dal sistema immunitario.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Ho visto il mondo intero e tu sei l’essere umano più bello”: la dichiarazione d’amore del pilota per una passeggera su un tovagliolo in aeroporto - “Ho visto il mondo intero e tu sei l’essere umano più bello”. La dichiarazione d’amore più insolita – ma, diciamolo, anche più romantica – della storia l’ha scritta un pilota d’aereo consegnandola a Steph Bohrer, una influencer di 23 anni nota sui social per i contenuti legati al tema viaggi e lifestyle. La Bohrer ha pubblicato un video di una manciata di secondi su Instagram dove mostra un tovagliolo appoggiato su un tavolo di un aeroporto. 🔗ilfattoquotidiano.it

In un mondo sempre più (im)materiale, possiamo ancora dire che il corpo umano sia misura di tutte le cose? - Reale, immaginato, desiderato. Modificato, manipolato e molto tatuato. In un mondo sempre più (im)materiale, possiamo ancora dire che il corpo umano sia misura di tutte le cose? O al contrario, definirci ufficialmente confusi da ciò che scienza e tecnologia impongono quotidianamente? C’è ancora tanto di cui stupirsi, davanti al miracolo elettrico delle sinapsi. Ma la minacciata supremazia elettronica dell’intelligenza artificiale spaventa i pessimisti e persino i più curiosi. 🔗iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nexus-l'elemento umano nel mondo artificiale. Prima tappa del TEDx a San Nicola la Strada; Maria Elisa Ferraris e l’obiettivo dalla natura all’elemento umano; L'alfabeto del lavoro dalla A alla Z, U come Umane risorse: l'elemento umano è fondamentale nel lavoro; Innovazione in sanità. Lanzarin. “Utile, ma niente può prescindere dal capitale umano e dalle professionalità”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia