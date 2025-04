Neva Sgr investe in Phosphorus Cybersecurity leader nella sicurezza per l’Internet of things

Neva Sgr, società di Venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100 per cento da Intesa Sanpaolo Innovation center, ha finalizzato tramite i propri Fondo Neva II e Fondo Neva II Italia un investimento in Phosphorus Cybersecurity Inc, società statunitense leader nella sicurezza e nella gestione dei dispositivi per l’Extended Internet of things (XIot), l’estensione dell’Internet delle cose, la rete di dispositivi, apparecchiature e macchinari connessi che scambiano dati tra loro e con altri sistemi. In particolare, l’azienda facilita la gestione remota di milioni di dispositivi connessi consentendo ai clienti di automatizzare le attività di ripristino – come la rotazione delle password, gli aggiornamenti di configurazione e gli upgrade del firmware – su tutti i loro diversi footprint, per ridurre il rischio di compromissione dei dispositivi su larga scala. Lettera43.it - Neva Sgr investe in Phosphorus Cybersecurity, leader nella sicurezza per l’Internet of things Leggi su Lettera43.it Sgr, società di Venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100 per cento da Intesa Sanpaolo Innovation center, ha finalizzato tramite i propri FondoII e FondoII Italia un investimento inInc, società statunitensegestione dei dispositivi per l’Extended Internet of(XIot), l’estensione deldelle cose, la rete di dispositivi, apparecchiature e macchinari connessi che scambiano dati tra loro e con altri sistemi. In particolare, l’azienda facilita la gestione remota di milioni di dispositivi connessi consentendo ai clienti di automatizzare le attività di ripristino – come la rotazione delle password, gli aggiornamenti di configurazione e gli upgrade del firmware – su tutti i loro diversi footprint, per ridurre il rischio di compromissione dei dispositivi su larga scala.

Su questo argomento da altre fonti

Serie A, Simonelli: "Obiettivo valorizzare i giovani, il talento c'è. Spero il governo premi chi investe con degli incentivi" - All`interno dell`evento SFS Snack di Milano dedicato al calcio giovanile che si è tenuto presso l`Arena Civica di Milano, il presidente della... 🔗calciomercato.com

Auto investe un 19enne in scooter: la conducente scappa ma poi si presenta ai carabinieri - Questa notte, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Lazio a Marano per un incidente stradale. Un'auto avrebbe investito un 19enne in sella alla sua moto, fuggendo dopo lo scontro. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli ed è tuttora in... 🔗napolitoday.it

Parma, albanese investe vigili dopo controllo a un posto di blocco e tenta la fuga, fermato da un bus - VIDEO - Gli agenti sono stati trascinati per alcuni metri, l'uomo è stato arrestato Due vigili urbani sono stati investiti da un albanese che voleva sfuggire ad un controllo, è successo a Parma. Nella giornata di ieri, un uomo di origini albanesi è stato fermato da due agenti della polizia ad un post 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Neva Sgr investe in Phosphorus Cybersecurity, leader nella sicurezza per l’Internet of Things; ECONOMIA, imprese. Cybersecurity: Neva Sgr investe in Phosphorus; Extended Internet of Things, Neva Sgr investe su startup USA; Intesa Sanpaolo, Neva investe in Phosphorus Cybersecurity. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Neva Sgr investe in Phosphorus Cybersecurity, leader nella sicurezza per l’Internet of things - Neva Sgr, società di Venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100 per cento da Intesa Sanpaolo Innovation center, ha finalizzato tramite i propri Fondo Neva II e Fondo Neva II Italia ... 🔗msn.com

Intesa Sanpaolo, Neva investe in Phosphorus Cybersecurity - Costantini (Neva): " Abbiamo scelto Phosphorus Cybersecurity per la sua tecnologia distintiva e il suo approccio innovativo" ... 🔗affaritaliani.it

Neva SGR (Intesa Sp) investe in Phosphorus Cybersecurity - Neva Sgr, società di Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha finalizzato tramite ... 🔗teleborsa.it