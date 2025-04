Netflix Tudum 2025 | tante novità in arrivo! Ecco il trailer dell’evento!

Netflix Tudum 2025: l'evento in diretta si terrà il 1° giugno 2025 in diretta streaming su Netflix a partire dalle 2:00 del mattino (ora italiana) dal Kia Forum di Los Angeles. Questo evento imperdibile include le più grandi star di Netflix, esibizioni spettacolari, rivelazioni sbalorditive e momenti indimenticabili.Puoi aspettarti di vedere le star delle serie e dei film di prossima uscita, tra cui Emily in Paris, Frankenstein, Un tipo imprevedibile 2, L'amore è cieco, One Piece, Outer Banks, The Rip, Squid Game, Stranger Things, America's Sweethearts: le cheerleader dei Dallas Cowboys, La lista dei miei desideri, Wake Up Dead Man – Knives Out, Mercoledì, WWE. e altro ancora!Tudum è un evento IN DIRETTA globale Netflix per i fan, che prende il nome dall'iconico suono che si sente all'inizio di ogni film, serie TV o evento Netflix.

