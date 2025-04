Nessuna formale identificazione

identificazione delle persone, d’Eramo ha precisato che è una misura ordinaria nell’ambito del servizio di Polizia. "In questo caso non è stata effettuata alcuna identificazione formale: alla richiesta su chi fosse, la signora si è semplicemente qualificata come titolare dell’esercizio e autrice dello striscione". Ilrestodelcarlino.it - "Nessuna formale identificazione" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Ascoli, Massimiliano d’Eramo, interviene sulle polemiche nate dopo i controlli effettuati dagli agenti della Questura presso una panetteria durante il 25 Aprile. D’Eramo ribadisce che "gli operatori di Polizia hanno giurato fedeltà alla Costituzione e sono al servizio della Nazione, non delle maggioranze politiche" e che "nessuno può porsi al di sopra della legge". Il controllo, spiega d’Eramo, era finalizzato alla verifica del rispetto della legge sulla stampa del 1948, che impone l’indicazione di dati obbligatori su ogni stampato destinato alla pubblica diffusione. Quanto all’delle persone, d’Eramo ha precisato che è una misura ordinaria nell’ambito del servizio di Polizia. "In questo caso non è stata effettuata alcuna: alla richiesta su chi fosse, la signora si è semplicemente qualificata come titolare dell’esercizio e autrice dello striscione".

Cosa riportano altre fonti

Striscione antifascista, la questura: “Nessuna rimozione né identificazione formale” - Ascoli, 26 aprile 2025 – In merito a tutta la polemica scoppiata ieri in occasione del 25 aprile durante i festeggiamenti per l'80° anniversario della Liberazione, la Questura di Ascoli Piceno ha fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti riguardanti l'esposizione di uno striscione presso l'esercizio commerciale "Assalto ai Forni" in Piazza Arringo. Secondo quanto si legge in una nota della Questura, per il 25 Aprile erano stati “predisposti complessi servizi di ordine pubblico, con disposizioni specifiche per monitorare la presenza di scripte o simboli in prossimità dei luoghi delle ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuove indicazioni nazionali, la voce degli studenti: “Manca partecipazione, storia insegnata in chiave nazionalistica e nessuna attenzione alle diversità”. INTERVISTA - Alla Camera dei Deputati si è svolta una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di rappresentanti di associazioni, sindacati e realtà del mondo dell’educazione, della scuola e della ricerca. L'articolo Nuove indicazioni nazionali, la voce degli studenti: “Manca partecipazione, storia insegnata in chiave nazionalistica e nessuna attenzione alle diversità”. INTERVISTA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Uomini e Donne, Gianmarco lascia lo studio ma nessuna delle corteggiatrici lo segue, Tina difende Cosimo - Il dating show è tornato con un nuovo appuntamento ricco di emozioni. Tina tra shopping e difese, Gianmarco e le sue corteggiatrici protagonisti di scontri, tra amori e polemiche, ecco i dettagli di oggi. Uomini e Donne è tornato con un nuovo appuntamento, il penultimo della settimana del dating show condotto da Maria De Filippi. Mentre Tina Cipollari continua a fare shopping con la carta di credito di Cosimo, Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici vivono momenti di alta tensione. 🔗movieplayer.it

Su questo argomento da altre fonti

Nessuna formale identificazione; Ascoli Piceno - Polemica striscione, la questura: "Nessuna identificazione formale"; Striscione antifascista, la polizia chiarisce: «Nessuna identificazione formale»; 25 Aprile, la versione della Questura sullo striscione della fornaia di Ascoli: “Né identificazione,…. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Nessuna formale identificazione" - Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Ascoli, Massimiliano d’Eramo, interviene sulle polemiche nate dopo i ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Striscione antifascista, la questura: “Nessuna rimozione né identificazione formale” - Polemica scoppiata il 25 aprile ad Ascoli per una scritta esposta davanti al panificio dalla titolare. “Gli agenti avevano ricevuto ordini precisi di non procedere in alcun modo alla rimozione, ritene ... 🔗msn.com

25 Aprile, la versione della Questura sullo striscione della fornaia di Ascoli: “Né identificazione, né rimozione” - Secondo la nota, l’interazione con la titolare è durata pochi minuti, senza alcuna formale identificazione e senza alcuna richiesta di rimozione dello striscione. 🔗ilfattoquotidiano.it