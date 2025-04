Nessun valore nessun colore | il Lecce in campo con la maglia bianca la protesta contro la Lega Serie A

Lecce è stato caratterizzato da un’atmosfera davvero singolare. Un drappo nero nel settore dei tifosi ospiti, striscioni dei tifosi bergamaschi che recitavano: “La morte non è uguale per tutti” e “Lega italiana vergogna!“. I salentini che hanno svolto il riscaldamento pre gara indossando una maglia con scritto “Graziano” e il lancio di fumogeni in campo. Infine, il Lecce che scende in campo per giocare la partita con una maglia bianca senza sponsor, ma con una scritta: “nessun valore, nessun colore“. La partita è poi terminata 1 a 1.Gli animi tesi derivano dalla scelta della Lega Serie A di far giocare le due squadre poche ore dopo la morte di Graziano Fiorita, storico massofisioterapista e osteopata del Lecce, deceduto a soli 38 anni giovedì mentre era in ritiro con la squadra. Ilfattoquotidiano.it - “Nessun valore, nessun colore”: il Lecce in campo con la maglia bianca, la protesta contro la Lega Serie A Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il match del Gewiss Stadium tra Atalanta eè stato caratterizzato da un’atmosfera davvero singolare. Un drappo nero nel settore dei tifosi ospiti, striscioni dei tifosi bergamaschi che recitavano: “La morte non è uguale per tutti” e “italiana vergogna!“. I salentini che hanno svolto il riscaldamento pre gara indossando unacon scritto “Graziano” e il lancio di fumogeni in. Infine, ilche scende inper giocare la partita con unasenza sponsor, ma con una scritta: ““. La partita è poi terminata 1 a 1.Gli animi tesi derivano dalla scelta dellaA di far giocare le due squadre poche ore dopo la morte di Graziano Fiorita, storico massofisioterapista e osteopata del, deceduto a soli 38 anni giovedì mentre era in ritiro con la squadra.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Atalanta-Lecce diretta: inizia il match. Giallorossi in maglia bianca: «Nessun valore, nessun colore» - Per il Lecce è la "partita dei valori calpestati". La scelta di giocare oggi Atalanta-Lecce, a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita, per il club è "irrispettosa... 🔗quotidianodipuglia.it

“Concetti agghiaccianti e nessun valore alla volontà popolare”: Malan spiega cosa dice davvero il Manifesto di Ventotene - “Il Manifesto di Ventotene va contestualizzato e patisce l’epoca di cui è figlio, un tempo nel quale c’erano le dittature”. L’ha spiegato il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, in un’intervista al Tempo, sottolineando che “a sinistra continuano ad esaltare un testo impregnato di concetti agghiaccianti. Perché, in maniera chiara, viene sottolineato come la volontà popolare non conta niente. 🔗secoloditalia.it

Campi Flegrei, nessun cambio di colori: l’allerta bradisismo resta di colore giallo - L’allerta dei Campi Flegrei resta di colore giallo. A stabilirlo è la Commissione Grandi Rischi, a Roma, che lo ha comunicato ai sindaci dell’area flegrea, negli ultimi mesi interessata da forti scosse dovute al bradisismo. Lo riporta Il Mattino. Campi Flegrei, nessun cambio di colori: l’allerta resta di colore giallo I colori dell’allerta, inoltre, restano […] L'articolo Campi Flegrei, nessun cambio di colori: l’allerta bradisismo resta di colore giallo sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lecce, perché gioca con la maglia bianca Nessun valore, nessun colore: la protesta dei salentini, cosa è succe; Lecce in campo con la maglia senza colori, stemmi e loghi: Nessun valore, nessun colore; Atalanta-Lecce, perché gli ospiti giocano con la maglia tutta bianca: Nessun valore, nessun colore; Nessun valore, nessun colore: sulla maglia bianca del Lecce il segno della protesta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Nessun valore, nessun colore”: il Lecce in campo con la maglia bianca, la protesta contro la Lega Serie A - Il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lecce è stato caratterizzato da un’atmosfera davvero singolare. Un drappo nero nel settore dei tifosi ospiti, striscioni dei tifosi bergamaschi che recitavan ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Lecce, perché gioca con la maglia bianca "Nessun valore, nessun colore": la protesta dei salentini, cosa è successo - Un clima surreale al Gewiss Stadium. Nessuno ha voglia di parlare, di cantare, di tifare. Un drappo nero nella curva dei tifosi ospiti, quasi totalmente vuota, uno striscione in curva sud dei tifosi.. 🔗msn.com

Il Lecce protesta a Bergamo: “Nessun Valore, Nessun Colore” - Oggi a Bergamo, il Lecce è sceso in campo contro l’Atalanta indossando una maglia speciale, completamente bianca, con una scritta inequivocabile: «Nessun Valore, Nessun Colore». Un gesto forte, nato d ... 🔗calciolecce.it