Nell’ultima legge di Bilancio nessun investimento per la sicurezza ora fatti concreti e immediati Parla il segretario Uil Bombardieri

Bombardieri, segretario della Uil, andiamo verso un Primo Maggio fatto di tre piazze italiane dove si celebrerà a livello unitario la Festa del Lavoro. Lei sarà in quella di Montemurlo. Quattro anni fa, la "tragedia di Montemurlo" che ha visto perdere la vita Luana D'Orazio, operaia tessile di 22 anni. Cosa rappresenta oggi quella piazza?"Abbiamo scelto quella piazza perché la tragedia in cui perse la vita una giovanissima mamma non potrà né dovrà mai essere dimenticata. Con noi ci sarà anche la madre di Luana. Con lei stiamo condividendo l'impegno di tenere viva la memoria della figlia, perché quanto accaduto quel giorno non succeda mai più e perché sia fatta giustizia per lei e per tutte le vittime sul lavoro. In quel caso, in quello stabilimento, era stato deliberatamente modificato il dispositivo di protezione e sicurezza al macchinario che recise la vita di Luana.

