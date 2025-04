Nell’osteria dove nacquero le Br | Arrivarono in cento | ’Siamo studenti’

"Ah, lo conoscevo bene.", sospira Anna Valcavi commentando la morte di Alberto Franceschini, tra i fondatori delle Brigate Rosse, mentre sfoglia il Carlino sulla poltrona all'ingresso del suo ristorante 'Da Gianni'. Siamo a Costaferrata di Casina, una borgata nel cuore dell'Appennino Reggiano. È qui che nacquero nel 1970 le Br, tra piatti di cappelletti, tortelli e lambrusco più rosso che altrove, cucinati da Anna e serviti dal marito Gianni Incerti, morto nel 2000.L'osteria oggi è portata avanti dal figlio Elvio e dall'inossidabile padrona di casa, che con una lucidità invidiabile, a 85 anni, ricorda proprio tutto. Si alza, va dietro al bancone del bar dove campeggiano libri sulla storia di Reggio Emilia e una foto di Che Guevara (di secondo nome fa Argentina), prepara i caffè e si accomoda nella sala con le pareti tappezzate dai quadri del cugino Tonino Loris Paroli, anche lui aderente al gruppo di lotta armata di estrema sinistra, e oggi pittore e scultore qui in paese.

