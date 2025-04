Nelle finali regionali dei campionati veterani due primi posti per i giocatori trevigiani

finali regionali dei campionati a squadre veterani maschile e femminile. Organizzazione da parte del Comitato regionale della Fitp veneta. Nel maschile over 45 libero 1° posto per il Tc Volpago, 2° Noventa Vicentina. Over 50 San Giovanni Lupatoto, secondo Canottieri. Trevisotoday.it - Nelle finali regionali dei campionati veterani due primi posti per i giocatori trevigiani Leggi su Trevisotoday.it Allo Sporting Life Center ledeia squadremaschile e femminile. Organizzazione da parte del Comitato regionale della Fitp veneta. Nel maschile over 45 libero 1° posto per il Tc Volpago, 2° Noventa Vicentina. Over 50 San Giovanni Lupatoto, secondo Canottieri.

