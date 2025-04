Nell’accordo nucleare USA-Iran la Russia emerge come arbitro e custode

nucleare Iraniano. Si delinea nel frattempo un ruolo importante per Mosca, che potrebbe venir designata come custode sia dei depositi di uranio che delle clausole dell'accordo stesso.I colloquiIl 20 aprile si è tenuto a Roma un negoziato, mediato dall'Oman, fra il rappresentante degli USA Steve Witkoff e il ministro degli Esteri Iraniano Abbas Araghchi. È stato il primo di una serie a stretto giro di posta, seguito pochi giorni dopo da un incontro a Ginevra e poi da uno proprio in Oman, il cui Ministro degli Esteri ha specificato lo scopo degli sforzi comuni. Si vuole raggiungere un accordo "equo, sostenibile e vincolante" per garantire che Teheran non abbia più la tecnologia nucleare militare, ma nemmeno sia gravata dalle sanzioni che subisce da decenni.

