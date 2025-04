Nel ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo 43 anni dopo | proiezione e assemblea pubblica

anniversario dell’omicidio del segretario regionale del Pci Pio La Torre e del compagno e autista Rosario Di Salvo. Colpire La Torre, politico illuminato e profondo conoscitore della storia di Cosa Nostra, voleva dire non solo eliminare un nemico scomodo per la. Palermotoday.it - Nel ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, 43 anni dopo: proiezione e assemblea pubblica Leggi su Palermotoday.it Il 30 aprile ricorrerà il 43esimoversario dell’omicidio del segretario regionale del Pci Pio Lae del compagno e autistaDi. Colpire La, politico illuminato e profondo conoscitore della storia di Cosa Nostra, voleva dire non solo eliminare un nemico scomodo per la.

Cosa riportano altre fonti

Il 43° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, studenti ripuliscono la lapide in via Li Muli - Saranno i più giovani a dare il via alle iniziative volte a celebrare il 43° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. A ritrovarsi, alle 10 di mercoledì 16 aprile in via Li Muli, luogo dell'uccisione di La Torre e del suo collaboratore Di Salvo, sarà una rappresentanza... 🔗palermotoday.it

La guerra dei tacchi: da Daniela Santanchè al piccolo Pio La Torre - «Sono la rappresentazione plastica di tutto ciò che odiate voi di sinistra: sono una donna libera, porto il tacco 12, ci tengo al mio fisico, mi piace vestirmi bene». La scena di Daniela Santanchè luxury-punk che provoca gli onorevoli benpensanti stringendo idealmente al petto una borsa Kelly di Hermès (autentica, non come quelle tarocche che è accusata di aver rifilato a Francesca Pascale) se la gioca con il finale di Viale del tramonto, con l’ex diva del muto Norma Desmond che crede di interpretare uno dei suoi storici ruoli da regina maliarda, senza rendersi conto che è solo una ... 🔗lettera43.it

Marcia Bagheria-Casteldaccia, Lionti (Uil Sicilia): "Pieno sostegno al centro Pio La Torre" - "Saremo presenti al 42esimo anniversario della marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, promossa dal centro Pio La Torre contro mafia, droga e corruzione". Lo conferma la segretaria della Uil Sicilia e Palermo, Luisella Lionti, che già lo scorso gennaio aveva ufficializzato il sostegno alla... 🔗palermotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nel ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, 43 anni dopo: proiezione e assemblea pubblica; A Palermo il ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo 42 anni dopo l'omicidio: «Cambiarono la lotta a; Quarantadue anni fa l'omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, due uomini che cambiarono la lotta alla mafia; Il ricordo di Pio La Torre. 🔗Ne parlano su altre fonti

Anniversario uccisione Pio La Torre e Rosario di Salvo, Ferrandelli: “Ricordare il valore delle loro battaglie” - Oggi in via Li Muli l'assessore alle Emergenze abitative, Innovazione e Politiche sociali, Fabrizio Ferrandelli, ha partecipato in rappresentanza del Comune di Palermo alla prima delle iniziative prog ... 🔗ilsicilia.it

Studenti di Palermo puliscono lapide per La Torre e Di Salvo - (ANSA) - PALERMO, 16 APR - Sono cominciate con la pulitura della lapide di Via Li Muli, di fronte al punto in cui Pio La Torre e Rosario di Salvo vennero uccisi dalla mafia il 30 aprile di 43 anni fa, ... 🔗msn.com

Anniversario uccisione Pio La Torre e Rosario Di Salvo: Con la pulizia della lapide di via Li Muli gli studenti danno il via le celebrazioni - Con la pulizia della lapide in via Li Muli, gli studenti aprono le commemorazioni per il 43° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, simboli della lotta alla mafia. 🔗palermomania.it