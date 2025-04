Negligenza e mancato rispetto delle misure di sicurezza l’Iran | Un incidente l’esplosione al porto

Negligenza” l’esplosione nel porto di Shahid Rajaee, una sezione del porto strategico di Bandar Abbas, in Iran. A dare la notizia è lo stesso ministro dell’Interno della Repubblica islamica nel giorno in cui è stato aggiornato a 46 il numero delle vittime che ha scosso sabato scorso il porto. Tra l’altro a due giorni dall’esplosione iniziale le fiamme continuano a divampare sul luogo dell’incidente. Oltre 1.000 persone sono rimaste ferite nell’esplosione.La società di sicurezza privata Ambrey ha affermato che il porto aveva ricevuto a marzo carburante per missili, come parte di una consegna con due navi di perclorato di ammonio dalla Cina all’Iran, segnalata per la prima volta a gennaio dal Financial Times. La sostanza chimica utilizzata per produrre propellente solido per razzi sarebbe stata utilizzata per rifornire le scorte di missili dell’Iran, esaurite dai suoi attacchi diretti contro Israele durante la guerra con Hamas nella Striscia di Gaza. Ilfattoquotidiano.it - “Negligenza e mancato rispetto delle misure di sicurezza”, l’Iran: “Un incidente l’esplosione al porto” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Non un attacco di un paese straniero ma è stata causata da “neldi Shahid Rajaee, una sezione delstrategico di Bandar Abbas, in Iran. A dare la notizia è lo stesso ministro dell’Interno della Repubblica islamica nel giorno in cui è stato aggiornato a 46 il numerovittime che ha scosso sabato scorso il. Tra l’altro a due giorni daliniziale le fiamme continuano a divampare sul luogo dell’. Oltre 1.000 persone sono rimaste ferite nel.La società diprivata Ambrey ha affermato che ilaveva ricevuto a marzo carburante per missili, come parte di una consegna con due navi di perclorato di ammonio dalla Cina al, segnalata per la prima volta a gennaio dal Financial Times. La sostanza chimica utilizzata per produrre propellente solido per razzi sarebbe stata utilizzata per rifornire le scorte di missili del, esaurite dai suoi attacchi diretti contro Israele durante la guerra con Hamas nella Striscia di Gaza.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Controlli sulle strutture turistiche a Catania, pioggia di sanzioni per mancato rispetto delle normative - In ottemperanza a una direttiva del sindaco Enrico Trantino, le direzioni comunali del Turismo e della polizia municipale hanno intensificato i controlli sulle strutture turistiche e ricettive di Catania. L’obiettivo è garantire il rispetto delle normative vigenti, in particolare l’adozione del... 🔗cataniatoday.it

Mancato rispetto di norme igieniche. Sigilli a una pasticceria - TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Lodi) Grossi guai, nella mattinata di ieri, per il titolare di un bar pasticceria di Tavazzano con Villavesco che si è visto sospendere momentaneamente l’attività. Dopo aver ricevuto la segnalazione, da alcuni cittadini, in merito al presunto mancato rispetto di norme igieniche da parte dell’esercizio commerciale, che si trova nella zona di via Nassirya, gli agenti dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano, tra cui alcuni specializzati nel settore commerciale e lo stesso comandante Costantino Gemelli, hanno attivato le verifiche del caso. 🔗ilgiorno.it

Le misure del MIM per le donne: educazione al rispetto, 600 milioni per le STEM, asili nido e mense - In occasione della giornata internazionale della donna, che ricorre oggi 8 marzo, il Ministero dell'istruzione e del merito ricorda in una nota le misure a favore delle donne: dall'educazione al rispetto agli asili nido, passando per i fondi per le STEM. L'articolo Le misure del MIM per le donne: educazione al rispetto, 600 milioni per le STEM, asili nido e mense sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

“Negligenza e mancato rispetto delle misure di sicurezza”, l’Iran: “Un incidente…; La responsabilità penale degli intermediari finanziari nei reati di riciclaggio: tra negligenza e dolo eventuale; Il comitato: I laghi dei Castelli romani sono il simbolo della malagestione e della negligenza...; Il datore di lavoro è responsabile anche nel caso di imprudenza del lavoratore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Negligenza e mancato rispetto delle misure di sicurezza”, l’Iran: “Un incidente l’esplosione al porto” - Non un attacco di un paese straniero ma è stata causata da “negligenza” l’esplosione nel porto di Shahid Rajaee, una sezione del porto strategico di Bandar Abbas, in Iran. A dare la notizia è lo stess ... 🔗ilfattoquotidiano.it