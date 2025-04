Nebbia e caldo estremo | a Ferrara il clima è pessimo Siamo 95esimi in Italia

Ferrara è al 95esimo posto nella classifica dell'indice del clima 2025 stilata dal Sole 24 Ore. La classifica, aggiornata con i dati forniti dal sito meteorologico 3BMeteo e stilata ogni anno nell'indagine della 'Qualità della vita' del Sole 24 Ore, viene realizzata utilizzando quindici

Oltre 50 giorni di nebbia all'anno, poi tanto caldo (e un po' di gelo): i dati del clima a Ferrara - Sempre più caldo, record di nebbia ma anche giorni gelidi. E’ questo, in sintesi, il quadro del clima di Ferrara che emerge dall’indagine congiunta del Corriere della Sera e del portale IlMeteo.it, con la nostra provincia che si posiziona al 37esimo posto in Italia. Sono 17 in tutto i parametri... 🔗ferraratoday.it

Clima, nel 2024 caldo estremo e alluvioni diffuse in Europa: il report - (Adnkronos) – L'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e dove gli impatti del cambiamento climatico sono evidenti: il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Allo stesso tempo, nel continente si sono verificate le inondazioni più diffuse dal 2013. Nel corso dell'anno, […] 🔗periodicodaily.com

Caldo estremo e inondazioni, il triste record dell’Europa - L’Europa è il continente che in cui il riscaldamento globale avanza più rapidamente e anche per questo gli impatti del cambiamento climatico sono ormai molto evidenti. A certificarlo è l’European […] The post Caldo estremo e inondazioni, il triste record dell’Europa first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Ferrara non è solo nebbia, il sole supera la media regionale - Più indietro la “grigia” Milano (34° posto con 220,08 ore) e Firenze (43° posto e 211,90 ore). In fondo alla graduatoria Campobasso si attesta al 46° posto con 206,74 ore di sole medie e ... 🔗msn.com