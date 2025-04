NBA Playoff 2025 i risultati della notte 28 aprile | Knicks Wolves Celtics e Pacers scappano via

Playoff NBA 2025 e tra ieri sera e questa notte si sono disputate quattro partite valide come gara-4. Il programma si è aperto ieri con il successo di strettissima misura dei New York Knicks in casa dei Detroit Pistons per 93-94, un successo che porta New York sul 3-1 nella serie, a una sola vittoria dal passaggio del turno. Match dai tre volti, con un primo tempo di marca Knicks, poi un terzo quarto guidato dai Pistons, ma che nel finale di partita si sono fatti rimontare nuovamente, con la tripla di Karl-Anthony Towns a 49" dalla fine a decidere il match. Top scorer, però, è stato Jalen Brunson con 32 punti e 11 assist, mentre Towns ha chiuso con 27 punti. Per Detroit non bastano i 25 punti, 10 assist e 10 rimbalzi di Cade Cunningham, mentre altra partita in panchina per Simone Fontecchio.

