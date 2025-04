Nba in Europa | dall' annuncio alle perplessità e difficoltà di Roma e non solo

Nba in Europa: dall'annuncio alle perplessità e difficoltà di Roma (e non solo) - Le società del Vecchio Continente si interrogano sul progetto lanciato dall'America ma non mancano i dubbi che si moltiplicano se si guarda alla Capitale ... 🔗romatoday.it

NBA in Europa: annunciato il progetto/ Le domande sono tante, le risposte ancora poche (16 aprile 2025) - NBA in Europa: il progetto tanto chiacchierato potrebbe essere presto concretamente sul tavolo, ma permangono tanti dubbi sulla fattibilità. 🔗ilsussidiario.net

Niente Nba europea, Milano resta fedele all'Eurolega. E Messina si prepara a dialogare con gli americani - Dopo l'annuncio della nascita di Nba Europe l'Olimpia ci ha pensato, ma rimarrà fedele all'Eurolega almeno fino al 2036 e incoraggerà il dialogo con gli americani ... 🔗msn.com