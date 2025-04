NBA confermata la diagnosi per Lillard | rottura del tendine d’Achille

Lillard alla fine è arrivata la diagnosi peggiore: rottura del tendine d’Achille. Una mazzata per Milwaukee e per la stella dei Bucks, che si è sottoposto a risonanza dopo il problema fisico accusato in gara 4 del play-off con Indiana. Una diagnosi che non solo mette fine alla sua stagione ma che getta più di un’ombra anche sulla prossima. Lillard, 35 anni a luglio, ha ancora un anno di contratto più una player option per la stagione 2026-27.Una nottata da dimenticare per Milwaukee, crollata col punteggio di 103-129 e ad una sconfitta dall’eliminazione (3-1 per i Pacers). A peggiorare la situazione è stato proprio l’infortunio di Lillard, accasciatosi a metà del primo quarto, mentre contendeva agli avversari un rimbalzo offensivo. Leggi su Sportface.it Dopo la trombosi alla gamba, un infortunio senza contatto. Per Damianalla fine è arrivata lapeggiore:del. Una mazzata per Milwaukee e per la stella dei Bucks, che si è sottoposto a risonanza dopo il problema fisico accusato in gara 4 del play-off con Indiana. Unache non solo mette fine alla sua stagione ma che getta più di un’ombra anche sulla prossima., 35 anni a luglio, ha ancora un anno di contratto più una player option per la stagione 2026-27.Una nottata da dimenticare per Milwaukee, crollata col punteggio di 103-129 e ad una sconfitta dall’eliminazione (3-1 per i Pacers). A peggiorare la situazione è stato proprio l’infortunio di, accasciatosi a metà del primo quarto, mentre contendeva agli avversari un rimbalzo offensivo.

