Nautica arriva la patente D1 | il mare si apre ai giovani da 16 anni

patente Nautica D1, una nuova abilitazione pensata per i più giovani, che da oggi potranno navigare a motore già dai 16 anni. E' stato pubblicato il decreto direttoriale firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dai primi di giugno partiranno i corsi dedicati per prepararsi agli esami.Cosa consente di fare la patente D1Col nuovo documento sarà possibile navigare di giorno fino a 6 miglia dalla costa con natanti fino a 10 metri di lunghezza e moto d'acqua, con motori fino a 115,6 cavalli (85 kW). Oggi è possibile navigare senza alcuna abilitazione con motori fino a 40,8 cavalli, ma la D1 rappresenta una nuova opportunità: offrire accesso a mezzi più performanti a chi sceglie volontariamente di formarsi, anche in assenza di obblighi.

Nautica, via alla patente D1 per i minorenni: entro giugno i primi esami - "È stato finalmente firmato il decreto che permette anche ai minorenni, ciò vuol dire che entro giugno avremo le prime date d'esame per la patente nautica D1". Ad annunciarlo, con soddisfazione, è Adolfo D'Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca (confederazione italiana che rappresenta oltre 2.400 tra scuole nautiche, autoscuole e studi di consulenza). Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato siglato il decreto che dà il via libera dunque ai sedicenni che intendono mettersi al comando di un natante, attraverso un esame abilitativo semplificato.

