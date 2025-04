Nathalie Caldonazzo posta sui social una foto con il feretro di Papa Francesco ma è polemica | Chiedo scusa

Gogna social per Nathalie Caldonazzo: la showgirl pubblica una foto con la salma di Papa Francesco scatenando una polemica fra gli utenti.

La showgirl Nathalie Caldonazzo è stata duramente criticata sul web per aver postato una foto con il feretro di Papa Francesco. Alcuni utenti hanno scatenato una vera e propria gogna social dopo la pubblicazione dell'immagine della salma del Pontefice, sottolineando il cattivo gusto del gesto. Ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, Caldonazzo ha deciso di chiedere scusa per il gesto che ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Queste le sue parole:

"Io sono qui per chiedere scusa, non è mai troppo tardi per farlo".

Nathalie Caldonazzo ha chiarito che la pubblicazione della foto era dovuta a una volontà di condivisione sperimentata in quel momento; un gesto compiuto per la grande emozione dovuta alla perdita del Pontefice.

