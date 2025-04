Nasce la Fondazione Sinner così Jannik aiuterà bambini e promesse dello sport

dello sport. È nata oggi la Jannik Sinner Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro per promuovere l'emancipazione dei bambini con lo sport e l'istruzione. "Per me è un onore sostenere i bambini e i giovani atleti – ha spiegato il numero uno del tennis mondiale . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Il 28 aprile 2025 verrà ricordato dagli amanti. È nata oggi laFoundation, un'organizzazione senza scopo di lucro per promuovere l'emancipazione deicon loe l'istruzione. "Per me è un onore sostenere ie i giovani atleti – ha spiegato il numero uno del tennis mondiale .

