Nasce la Fondazione Sinner così Jannik aiuterà bambini e promesse dello sport

dello sport. È nata oggi la Jannik Sinner Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro per promuovere l'emancipazione dei bambini con lo sport e l'istruzione. "Per me è un onore sostenere i bambini e i giovani atleti – ha spiegato il numero uno del tennis mondiale -lo sport mi ha insegnato lezioni preziose: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo valga la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro vogliamo mostrare ai ragazzi cosa è possibile fare, non solo nello sport ma anche nella vita". La mission è stata spiegata in primis da Alex Vittur, manager di Sinner e presidente della Fondazione: "Ogni bambino merita pari opportunità – si legge nel comunicato di lancio – indipendentemente dalle sue origini.

