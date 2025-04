Narni tutto pronto per il concerto Le nostre canzoni di Carlotta al teatro Manini | VIDEO

Narni è pronta a festeggiare un evento speciale: domenica prossima alle ore 2, il teatro Manini accoglierà il concerto di Carlotta, artista di grande talento. Carla Quadraccia, questo il suo vero nome, è nata e vive ad Amelia ed è stata recentemente protagonista del programma televisivo di RaiUno. Ternitoday.it - Narni, tutto pronto per il concerto “Le nostre canzoni” di Carlotta al teatro Manini | VIDEO Leggi su Ternitoday.it è pronta a festeggiare un evento speciale: domenica prossima alle ore 2, ilaccoglierà ildi, artista di grande talento. Carla Quadraccia, questo il suo vero nome, è nata e vive ad Amelia ed è stata recentemente protagonista del programma televisivo di RaiUno.

A Narni torna di scena il Medioevo: è tutto pronto per l’edizione numero 57 della Corsa all’Anello - Parola d’ordine: volontariato. A ribadire l’importanza che ha il massiccio impegno di centinaia di cittadini narnesi per realizzare ogni anno e mantenere viva la Corsa all’Anello, è stata la presidente dell’omonima associazione, Patrizia Nannini. “Da molti anni a questa parte - ha sottolineato -... 🔗ternitoday.it

Tutto pronto per il Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa" - Il cuore musicale di Aversa tornerà a battere all'unisono con il virtuosismo dei talenti del flauto. Dal 9 all'11 aprile prossimi, lo splendido "Salone Romano" farà da cornice alla XXVII edizione del Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa", un appuntamento di prestigio, che si... 🔗casertanews.it

Narni in festa Torna la Corsa all’Anello - Narni fa un salto indietro nel tempo e da giovedì 24 aprile all’11 maggio torna nel 1371 per rievocare gli “Statuta Illustrissimae Civitatis Narniae“ in onore del patrono San Giovenale. Tutto pronto ... 🔗lanazione.it