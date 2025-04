Napoli-Torino la reazione dei tifosi in volo alla vittoria è virale | il video su TikTok

video caricato su TikTok da una tifosa mostra la reazione dei tifosi napoletani alla notizia della vittoria del Napoli conto il Torino ieri sera al Maradona. Leggi su Fanpage.it Uncaricato suda una tifosa mostra ladeinapoletaninotizia delladelconto ilieri sera al Maradona.

«Il Napoli ha vinto», l'annuncio dell'hostess in aereo: la reazione dei tifosi - Il Napoli di Antonio Conte batte 2-0 il Torino e conquista la vetta solitaria della classifica, complice la sconfitta interna dell'Inter per 0-1 contro ... 🔗msn.com

VIDEO SHOW NM - Napoli-Torino, la gioia dei tifosi all’esterno del Maradona dopo la vittoria della Roma contro l’Inter a San Siro - NAPOLI - Nel video di "Napoli Magazine" ecco la gioia dei tifosi azzurri all’esterno del Maradona dopo la vittoria della Roma contro l'Inter a San Siro a poche ore dal match del Napoli contro il Torin ... 🔗napolimagazine.com

Il Napoli è primo, delirio al Maradona: guardate la reazione dei tifosi allo stadio | VIDEO - Napoli-Torino 2-0, la doppietta di Scott McTominay fa volare gli azzurri al primo posto in classifica a +3 sull'Inter che oggi è crollata in casa con la Roma. Ora il Napoli è capolista e a fine partit ... 🔗informazione.it