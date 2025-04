Napoli-Torino 2-0 | gol e highlights

Napoli-Torino 2-0: gol e highlights">Il Napoli di Antonio Conte firma la terza vittoria consecutiva in campionato e, complice il ko dell’Inter, vola a +3 in classifica a quattro giornate dalla fine. Al “Maradona” il Torino viene piegato senza appello: prestazione solida, cinica e di grande maturità per gli azzurri, trascinati da un immenso Scott McTominay, autore di una doppietta da urlo. Il tecnico partenopeo, come sottolineato nelle pagelle del Corriere dello Sport, merita un bel 7,5 per aver plasmato una squadra solida, concreta e mentalmente impenetrabile.Le pagelle azzurre: McTominay da 9Conte (all.) 7,5: terza vittoria di fila, primo posto ritrovato e squadra sempre più “sua”. Sangue freddo e personalità da vendere.McTominay 9: devastante, due gol d’autore e record di reti per uno scozzese in Serie A. Napolipiu.com - Napoli-Torino 2-0: gol e highlights Leggi su Napolipiu.com 2-0: gol e">Ildi Antonio Conte firma la terza vittoria consecutiva in campionato e, complice il ko dell’Inter, vola a +3 in classifica a quattro giornate dalla fine. Al “Maradona” ilviene piegato senza appello: prestazione solida, cinica e di grande maturità per gli azzurri, trascinati da un immenso Scott McTominay, autore di una doppietta da urlo. Il tecnico partenopeo, come sottolineato nelle pagelle del Corriere dello Sport, merita un bel 7,5 per aver plasmato una squadra solida, concreta e mentalmente impenetrabile.Le pagelle azzurre: McTominay da 9Conte (all.) 7,5: terza vittoria di fila, primo posto ritrovato e squadra sempre più “sua”. Sangue freddo e personalità da vendere.McTominay 9: devastante, due gol d’autore e record di reti per uno scozzese in Serie A.

Se ne parla anche su altri siti

Video Gol Milan-Como 2-1, highlights e sintesi - Il "Meazza" si prepara a ospitare una partita dal sapore di sfida decisiva, con il Milan che continua a lottare per mantenere vive le sue speranze di qualificazione alla Champions League, distante otto punti. Un ambiente in fermento, con una tifoseria che non nasconde il suo malcontento, si... 🔗milanotoday.it

Serie A femminile, Juventus Women-Fiorentina 0-2. Gol e highlights - Seconda sconfitta stagionale in campionato per la Juventus Women, che cade in casa contro la Fiorentina con il punteggio di 0-2 nella terza gara della Poule Scudetto. Le viola colpiscono con una doppietta di Boquete e mettono in difficoltà le bianconere, che non riescono a trovare il gol... 🔗torinotoday.it

Il Torino si sveglia tardi: solo 1-1 col Verona. Gol e highlights - Pareggio ricco di emozioni tra Torino e Verona nella 31esima giornata di Serie A: all’Olimpico Grande Torino finisce 1-1 al termine di una gara spenta nel primo tempo ma decisamente più viva nella ripresa. A prendersi la scena sono i portieri: Montipò para un rigore a Adams, Milinkovic-Savic... 🔗torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma-Juventus 1-1, gol e highlights: Shomurodov risponde a Locatelli; Gli highlights di Roma-Porto 3-2; La Roma in prestito 24/25 settimana 20: primo gol di Darboe con il Frosinone [Video]; AUDIO - Dybala e Pisilli centrano gli ottavi: gli highlights di Roma-Porto 3-2. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli-Torino 2-0: Highlights, video e gol - Video e Highlights di Napoli-Torino 2-0. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2024/2025. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. 🔗sport.virgilio.it

Napoli-Torino 2-0: video, gol e highlights - Il Napoli batte 2-0 i granata e si prende la vetta in solitaria, approfittando del ko dell'Inter. Contro i ragazzi dI Vanoli fa ancora tutto McTominay che apre le marcature col destro al 7' e, quasi a ... 🔗sport.sky.it

Napoli-Torino 2-0: gol e highlights. Doppietta di McTominay, azzurri in testa da soli - Leggi su Sky Sport l'articolo Napoli-Torino 2-0: gol e highlights. Doppietta di McTominay, azzurri in testa da soli ... 🔗sport.sky.it