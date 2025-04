Napoli sogno scudetto mai così vivo E McTominay ne è già il simbolo

Napoli, 28 aprile 2025 - A partire dall'alba della primavera, le presunte giornate chiave nell'ottica del duello testa a testa tra l'Inter e il Napoli per lo scudetto sono fioccate, forse abbondando pure. In effetti, come si suol dire in questi casi, tra retorica, scaramanzia, realtà e speranza, è che tutto può succedere finché l'aritmetica non emetterà le sue insindacabili sentenze. Eppure, gli ultimi due turni di Serie A sembrano davvero aver indirizzato inesorabilemnte la lotta per il titolo: nerazzurri ko contro Bologna e Roma e partenopei vittoriosi a spese di Monza e Torino e da ieri sera ora leader in solitaria della classifica con ben 3 punti di vantaggio sui rivali quando al gong del torneo mancano solo 4 match. Forse pochi per chi, da ieri, insegue, e forse invece tanti per chi ora comanda e già pregusta il sapore di una festa distante appena 2 anni dalla precedente.

