Napoli sogna il quarto scudetto cresce l' entusiasmo in città

Napoli l'entusiasmo non si misura, si sente. Le bandiere sono sempre rimaste ai balconi, le sciarpe nei cruscotti, i colori nei vicoli. Ma oggi, dopo la vittoria contro il Torino e il passo falso dell'Inter con la Roma, tutto ha preso un altro ritmo. Nel centro, nei bar affollati e lungo le strade, si percepisce una fiducia nuova. Niente caroselli né fuochi: Napoli sa che mancano ancora quattro finali e, come sempre, preferisce non pronunciare parole troppo pesanti. "scudetto" è una parola che molti evitano di dire, per rispetto, per scaramanzia o forse solo per prudenza. C'è chi però si lascia andare. "Se arrivasse, questo quarto scudetto sarebbe ancora più bello — dice Francesco — perché è quello che nessuno si aspettava all'inizio. Non ce l'ha regalato nessuno: ce lo siamo costruiti giornata dopo giornata".

