Napoli sangue a via Chiaia | urta una passante 18enne accoltellato

Chiaia, e neppure quando ha sentito. 🔗 Ilmattino.it - Napoli, sangue a via Chiaia: urta una passante, 18enne accoltellato Ha rischiato di morire per nulla. Nemmeno si era accorto di aver sfiorato accidentalmente la spalla di una ragazzina nell?affollata isola pedonale di via, e neppure quando ha sentito. 🔗 Ilmattino.it

Napoli, sangue nella movida di Chiaia: accoltellato a un polmone per aver urtato una ragazza - Il giovanissimo era in compagnia della fidanzatina quando è stato aggredito da un branco di giovani che l'hanno pestato e poi accoltellato L'articolo Napoli, sangue nella movida di Chiaia: accoltellato a un polmone per aver urtato una ragazza sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Napoli, sabato di sangue: Emanuele ucciso a 20 anni, era parente di Annalisa Durante - L’agguato si è consumato in pochi minuti a Napoli. Emanuele Durante, 20 anni compiuti solo 15 giorni fa, era in sella ad uno scooter (al momento non si sa se da solo o in compagnia di un amico) quando è stato raggiunto da uno sconosciuto (o forse più) che ha fatto fuoco ripetutamente con una pistola. É stato ucciso in una strada di snodo tra via Toledo e la zona di Capodimonte, a ridosso del quartiere Sanità, molto trafficata alle 18:30 circa di sabato 15 marzo. 🔗notizieaudaci.it

Napoli, picchiano studente poi sparano contro il baretto a Chiaia: 3 giovani in manette - Dalle prime luci dell’alba di oggi, i carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di tre giovani ritenuti gravemente indiziati di aver commesso gravi reati con l’aggravante del metodo mafioso. Picchiano […] L'articolo Napoli, picchiano studente poi sparano contro il baretto a Chiaia: 3 giovani in manette sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Napoli, sangue a via Chiaia: urta una passante, 18enne accoltellato; Sangue nella notte nel centro di Napoli: giovane gambizzato a Chiaia; Lite per futili motivi, 19enne accoltellato a Chiaia: portato in ospedale e operato; Napoli, sparatoria nella notte alla riviera di Chiaia: ferito il figlio del boss della Torretta.

Accoltellamento in via chiaia a napoli, grave un minorenne dopo una lite per una spallata - Un minorenne accoltellato in via Chiaia a Napoli dopo una lite scaturita da un contatto accidentale; ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini, indagini in corso e appello di Francesco Emilio Borrell ... 🔗gaeta.it

Via Chiaia, vaso cade da balcone: “Bimba salva per miracolo” - Per fortuna solo tanta paura e nessun ferito, ma in via Chiaia, a Napoli, si è rischiata una nuova tragedia per il crollo di un vaso da un balcone ... 🔗msn.com