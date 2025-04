Napoli ragazza di 25 anni perseguitata dall’ex | minacce di morte e coltello in videochiamata

anni, residente a Napoli per motivi di studio, è stata minacciata e perseguitata dal suo ex fidanzato, portando la ragazza a vivere nel terrore. La vicenda, che ha preso piede dopo la fine di una breve relazione, ha spinto la giovane a chiudersi in casa, temendo per la propria incolumità. Napoli, .L'articolo Napoli, ragazza di 25 anni perseguitata dall’ex: minacce di morte e coltello in videochiamata Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, ragazza di 25 anni perseguitata dall’ex: minacce di morte e coltello in videochiamata Leggi su Teleclubitalia.it Una giovane di 25, residente aper motivi di studio, è stata minacciata edal suo ex fidanzato, portando laa vivere nel terrore. La vicenda, che ha preso piede dopo la fine di una breve relazione, ha spinto la giovane a chiudersi in casa, temendo per la propria incolumità., .L'articolodi 25diinTeleclubitalia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Attori & Spettatori” compie 25 anni: special event a Napoli nel ristorante di via Santa Lucia - Uno special event di riapertura e “nuova inaugurazione” per celebrare i 25 anni del proprio progetto imprenditoriale, con più di 200 persone fra amici e clienti affezionati che hanno affollato “Attori & Spettatori”, il ristorante di via Santa Lucia a Napoli che per l’occasione si è rifatto il trucco e si è presentato a tutti gli effetti in versione “gioiello”. Così la famiglia Liberato, ristoratori doc da due generazioni, ha deciso di festeggiare l’importante anniversario del proprio ristorante-pizzeria, fra i migliori della tradizione napoletana, e che porta il nome di uno degli album ... 🔗ildenaro.it

Ragazza di 25 anni mangia una mela e va in choc anafilattico: la corsa in pronto soccorso - Ieri 25 aprile una ragazza di 25 anni di Casalecchio, in provincia di Bologna, è andata in choc anafilattico dopo aver mangiato una mela. Subito è stata trasportata con la massima urgenza in pronto soccorso dove fortunatamente le sue condizioni sono migliorate.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Attori & Spettatori” compie 25 anni: special event a Napoli nel ristorante di via Santa Lucia - Uno special event di riapertura e “nuova inaugurazione” per celebrare i 25 anni del proprio progetto imprenditoriale, con più di 200 persone fra amici e clienti affezionati che hanno affollato “Attori & Spettatori”, il ristorante di via Santa Lucia a Napoli che per l’occasione si è rifatto il trucco e si è presentato a tutti […] 🔗2anews.it

Ne parlano su altre fonti

Mò è guerra, minaccia la ex, lei si chiude in casa per paura di aggressioni. Indagano i carabinieri; Minaccia la ex in videochiamata: «Ho coltello e pistola, quale uso con te?». L'incubo di una ragazza di 25 ann; Gaia, vittima del pestaggio dall'ex marito a Pozzuoli: Sono una sopravvissuta; Pozzuoli, massacra di calci e pugni l’ex moglie e prova a buttarla giù dal belvedere: arrestato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, si chiude in casa per paura: studentessa minacciata dall'ex - «Ti conviene dirmi dove sei», «mo' è guerra», «Vuoi che faccia il cattivo» oppure «vedi dopo che succede». Non voleva uscire di ... 🔗msn.com

Minaccia la ex in videochiamata: «Ho coltello e pistola, quale uso con te?». L'incubo di una ragazza di 25 anni - Minacce da un ragazzo con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale, e ora una studentessa salernitana di 25 anni è spaventata e si è barricata in casa: «Mi ... 🔗leggo.it

minacce con coltello e paura per la sicurezza dopo la fine di una relazione a napoli - Una studentessa di Salerno residente a Napoli denuncia minacce con coltello e pistola da parte dell’ex compagno; i carabinieri della stazione Stella attivano il codice rosso per la sua protezione. 🔗gaeta.it