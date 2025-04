Napoli Manna | Stiamo già programmando il futuro McTominay? Non andava scoperto

Napoli, 28 aprile 2025 - I meriti se li prendono i giocatori e, a ruota, l'allenatore, ma la fase di costruzione di una squadra è indubbiamente quella cruciale nell'economia della stagione disputata dalla stessa: in casa Napoli la mansione la scorsa estate è toccata a Giovanni Manna, premiato nel pomeriggio a Coverciano. Le dichiarazioni di Manna Il contesto è stato quello del Premio Nazionale MCL-USSI "Inside the sport", giunto quest'anno alla quinta edizione: per il direttore sportivo del club partenopeo arriva l'alloro di migliore del settore in Serie A. "Sono orgoglioso, vorrei ringraziare chi mi ha scelto. C'è troppo lavoro nel quotidiano, per questo è difficile guardare tanti calciatori. Prima che lo noti io, c'è un lavoro dello staff". La stretta attualità parla di Scott McTominay come dell'uomo che nelle ultime partite potrebbe aver indirizzato inesorabilmente la lotta scudetto direzione Napoli.

