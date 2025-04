Napoli in vetta alla Serie A | ora lo scudetto è a un passo

Serie A ha cambiato volto. Le due sconfitte consecutive dell’Inter, prima contro il Bologna e poi contro la Roma, hanno permesso al Napoli di effettuare il sorpasso in testa alla classifica.Gli uomini di Antonio Conte, forti dei successi contro Monza e Torino, si trovano ora con tre punti di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi, quando al termine della stagione mancano soltanto quattro giornate. Un vantaggio che, inevitabilmente, rende i partenopei i principali candidati alla conquista dello scudetto.Un finale di stagione favorevole per il NapoliGuardando il calendario, il Napoli sembra avere la strada spianata verso il titolo, anche se alcuni ostacoli potrebbero ancora frapporsi. Dayitalianews.com - Napoli in vetta alla Serie A: ora lo scudetto è a un passo Leggi su Dayitalianews.com La caduta dell’Inter spiana la strada agli azzurriIn appena una settimana il campionato diA ha cambiato volto. Le due sconfitte consecutive dell’Inter, prima contro il Bologna e poi contro la Roma, hanno permesso aldi effettuare il sorin testaclassifica.Gli uomini di Antonio Conte, forti dei successi contro Monza e Torino, si trovano ora con tre punti di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi, quando al termine della stagione mancano soltanto quattro giornate. Un vantaggio che, inevitabilmente, rende i partenopei i principali candidaticonquista dello.Un finale di stagione favorevole per ilGuardando il calendario, ilsembra avere la strada spianata verso il titolo, anche se alcuni ostacoli potrebbero ancora frapporsi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A, Napoli: occasione sprecata a Bologna per avvicinarsi all'Inter, quote nerazzurre per il bis scudetto - Il pareggio di Bologna nel posticipo di ieri sera è un`occasione preziosa persa dal Napoli per accorciare a -1 sull`Inter capolista, rimontata... 🔗calciomercato.com

Scudetto Serie A, le quote aggiornate: Inter favorita, Napoli e Atalanta inseguono - Scudetto Serie A, le quote aggiornate: Inter favorita, Napoli e Atalanta inseguono"> Il pareggio al Maradona mantiene invariato il distacco tra Inter, Napoli e Atalanta, lasciando ancora aperta la corsa allo Scudetto. Secondo i bookmakers, i nerazzurri restano i favoriti per il titolo: la vittoria dell’Inter è quotata a 1,61 su 888sport e a 1,72 su Planetwin365. Il Napoli rimane stabile a quota 3, mentre l’Atalanta vede aumentare le proprie probabilità di vittoria da 5,50 a 9,50 su bet365. 🔗napolipiu.com

Serie A, lotta scudetto: cosa succede in caso di arrivo a pari punti tra Inter e Napoli? Ecco cosa dice il regolamento - Serie A, lotta scudetto: in caso di arrivo a pari punti tra Inter e Napoli ci sarà lo spareggio! Ecco cosa dice il regolamento In Serie A stiamo assistendo ad un’accesissima lotta scudetto che vede protagoniste l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte. Dopo il successo dei partenopei nel 33° turno di […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Corsa scudetto: il Napoli sorpassa l’Inter in vetta. I calendari a confronto; Serie A, Napoli batte Torino 2-0 e si prende la vetta in solitaria; Serie A, sorpasso sia: il Napoli non sbaglia, scatta in vetta e sogna; Il Napoli raggiunge l’Inter in vetta: la corsa scudetto domina anche i social. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Serie A, e sorpasso sia: il Napoli non sbaglia, scatta in vetta e sogna un altro Scudetto! Conte o Inzaghi, chiunque sia è meritatissimo - Non doveva sbagliare, il Napoli, obbligato a vincere dopo il KO dell'Inter. E gli azzurri non sbagliano: 2-0 al Torino ... 🔗strettoweb.com

?? Napoli, Scudetto nelle mani! Crollo Inter, fattori McTominay-Thuram ?? | OneFootball - Il Napoli ora è padrone del proprio destino nella corsa Scudetto. Gli azzurri, vittoriosi 2-0 sul Torino grazie a una doppietta di Scott McTominay, salgono a 74 punti, portandosi a +3 sull'Inter, ... 🔗onefootball.com

Quanti punti deve fare il Napoli per vincere lo scudetto - Inter e Napoli, in vetta alla classifica di Serie A con 71 punti, sono in piena lotta Scudetto: ecco il loro calendario fino a fine stagione L'Inter di Simone Inzaghi e il… Leggi ... 🔗informazione.it