Napoli il Primo Maggio di Cgil Cisl e Uil dedicato alla sicurezza sul lavoro

Napoli, 28 APRILE – "Uniti per un lavoro sicuro": è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2025 che a Napoli sarà celebrato in piazza Municipio. Due le iniziative principali, presentate questa mattina in conferenza stampa dai segretari generali Nicola Ricci (Cgil), Melicia Comberiati (Cisl) e Giovanni Sgambati (Uil). Alle ore 9:30, sotto la fermata della metro Linea 1 di Piazza Municipio, sarà deposta una corona di fiori alla lapide in memoria di Salvatore Renna, l'operaio morto nel 2014 durante i lavori della stazione. alla cerimonia parteciperanno anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il prefetto Michele di Bari. Seguirà la manifestazione unitaria, con gli interventi dei delegati e la conclusione affidata al segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.

