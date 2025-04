Napoli festa rovinata dagli infortuni | mezza squadra uscita malconcia dopo la vittoria col Torino

Torino il Napoli ha portato a casa tre punti fondamentali per la lotta Scudetto. A rovinare la festa, seppur parzialmente, le condizioni fisiche di alcuni calciatori ed in particolare di Frank Zambo Anguissa e soprattutto Alessandro Buongiorno. Come rivelato da Antonio Conte al termine della partita, bisognerà aspettare 24-48h per aver conferme sull’entità dell’infortunio del difensore centrale. .L'articolo Napoli, festa rovinata dagli infortuni: mezza squadra uscita malconcia dopo la vittoria col Torino Leggi su Dailynews24.it Contro ililha portato a casa tre punti fondamentali per la lotta Scudetto. A rovinare la, seppur parzialmente, le condizioni fisiche di alcuni calciatori ed in particolare di Frank Zambo Anguissa e soprattutto Alessandro Buongiorno. Come rivelato da Antonio Conte al termine della partita, bisognerà aspettare 24-48h per aver conferme sull’entità dell’o del difensore centrale. .L'articololacol

