Napoli e Inter in contemporanea nelle ultime due giornate? L’annuncio della Lega

Napoli e Inter giocheranno in contemporanea le ultime due giornate di campionato? Arriva L'annuncio della Lega di Serie A con la decisione Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A ha parlato in conferenza stampa, toccando numerosi temi. Dalle polemiche Legate a Roma-Inter per il rinvio a domenica scorsa, passando per quelle Legate al Lecce, sceso in campo contro l'Atalanta indossando una maglia bianca in segno di protesta.Non sono mancati argomenti che hanno visto protagonista anche il Napoli, su tutti quelli Legati alla contemporaneità tra le gare degli azzurri e quelle dell'Inter e il tema spareggio. Un'ipotesi, quest'ultima, che potrebbe realizzarsi se le due squadre arrivassero a pari punti al termine dell'ultima giornata il prossimo 25 maggio.Napoli e Inter, dallo spareggio alla contemporaneità: la decisione della LegaSul tema spareggio si è ipotizzato un match in campo neutro, con l'Olimpico in pole, per questioni di ordine pubblico.

Simonelli: «Napoli e Inter in contemporanea le ultime due giornate» - Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, commenta in conferenza stampa l’assemblea andata in scena oggi in via Rosellini. Le parole del presidente della Lega riproposte da Tmw. Leggi anche: Il governo ferma la Serie A per i funerali di Papa Francesco (sabato). Ma durante il conclave si potrà giocare? Simonelli: «Rinvii? Abbiamo preso la migliore delle decisioni possibili» Le parole di Simonelli: «Abbiamo portato avanti i temi, lavorando sulle commissioni. 🔗ilnapolista.it

Napoli-Inter, le ultime sulla formazione: un solo dubbio per Inzaghi - Napoli-Inter formazione. È il giorno di Napoli-Inter, la supersfida scudetto tanto attesa. Due squadre agli antipodi, così come i loro allenatori: da un lato il raffinato e teorico Inzaghi, dall’altro il grintoso e pragmatico Conte. Il sorpasso nerazzurro in classifica ha acceso ulteriormente la rivalità, con l’Atalanta spettatrice interessata. Le ultime sulla formazione del Napoli Nessun dubbio sul modulo: sarà ancora 3-5-2 con la coppia Raspadori-Lukaku in attacco. 🔗ilnerazzurro.it

Napoli-Inter, ipotesi spareggio Scudetto. Simonelli: "Quando giocare? Se l'Inter va in finale di Champions..." - È assolutamente in piedi l'idea dello spareggio Scudetto tra Inter e Napoli, ed è uno dei temi toccati da Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, nella conferenza stampa post-assemblea: " ... 🔗msn.com

