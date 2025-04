Napoli chiude l’ufficio decessi al Cimitero | spostato a Soccavo Le pompe funebri | “Rischio caos”

chiude l'ufficio per le pratiche dei decessi al Cimitero di Poggioreale. Servizi trasferiti a Soccavo. L'ira delle agenzie funerarie: "Tempi più lunghi, rischiamo il sovraffollamento delle salme nelle celle frigo" Leggi su Fanpage.it Il Comunel'ufficio per le pratiche deialdi Poggioreale. Servizi trasferiti a. L'ira delle agenzie funerarie: "Tempi più lunghi, rischiamo il sovraffollamento delle salme nelle celle frigo"

Se ne parla anche su altri siti

Serie A, la 31ª giornata si chiude con Bologna-Napoli: chiave per l’Inter - Sarà un lunedì di fuoco anche in chiave Inter: la trentunesima giornata di Serie A vede come ultimo posticipo Bologna-Napoli. E non c’è bisogno di spiegare il valore che abbia in ottica classifica, dopo lo spreco di sabato contro il Parma. SERIE A 2024-2025 – 31ª GIORNATA Bologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Genoa-Udinese 1-0 77? Zanoli Monza-Como 1-3 5? Dany Mota (M), 16? Ikoné, 39? Diao, 51? Vojvoda Parma-Inter 2-2 15? Darmian (I), 45? M. 🔗inter-news.it

Terremoto Campi flegrei: il sindaco di Napoli chiude le scuole nell'area del sisma - Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un'ordinanza per la chiusura, nella giornata di giovedì 13 marzo, delle scuole della Municipalità 10 Bagnoli-Fuorigrotta. La decisione è finalizzata a procedere ai controlli successivi alla scossa sismica avvertita ieri notte a Napoli, che ha avuto... 🔗napolitoday.it

Il Comune di Napoli chiude Edenlandia: gravi carenze alla manutenzione delle giostre - Disposta la chiusura di Edenlandia, il parco divertimenti di Fuorigrotta: l'ordinanza del Comune per lo stato di degrado delle giostre.Continua a leggere 🔗fanpage.it