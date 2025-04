Napoli Basket primo matchpoint salvezza sciupato | Trapani Basket vince 77-95

Napoli Basket perde contro il Trapani Shark e resta aggrappato alle ultime due partite per centrare la salvezza: basta una sola vittoria.

primo quarto
Ritmi alti al Fruit Village Arena, con Trapani che trascina la gara a velocità elevate e possessi brevi. Bene Zubcic con i primi 10 punti di Napoli tutti nati dalle sue mani. Gli azzurri restano attaccati a Trapani, nonostante un buonissimo Galloway. Nel finale i granata provano l'allungo sfruttando qualche decisione ambigua degli arbitri e qualche errore in difesa dei padroni di casa. 18-27

Secondo quarto
Toté fatica ad entrare in partita, per via dell'aggressività di Horton. Trapani verso i 4 minuti di gioco commette quattro falli di fila. Green prova a scuotere la formazione azzurra, ma gli ospiti mantengono un ampio vantaggio con i canestri di Robinson e Notae.

