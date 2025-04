Napoli accoltellato al polmone per aver urtato una ragazza

Napoli, quando è stato aggredito. In compagnia della fidanzatina per via Chiaia, a Napoli, viene accoltellato al polmone per aver urtato accidentalmente una ragazza: a denunciare l’episodio è il deputato Francesco Emilio Borrelli. Tutto, secondo quanto rende noto il parlamentare, . 2anews.it - Napoli, accoltellato al polmone per aver urtato una ragazza Leggi su 2anews.it Il giovane, un minorenne, era con la fidanzatina e tre amici per via Chiaia, a, quando è stato aggredito. In compagnia della fidanzatina per via Chiaia, a, vienealperaccidentalmente una: a denunciare l’episodio è il deputato Francesco Emilio Borrelli. Tutto, secondo quanto rende noto il parlamentare, .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Urta una ragazza senza volerlo, minore picchiato e accoltellato al polmone a Napoli - Un minorenne è stato aggredito, picchiato e accoltellato dopo aver dato “inconsapevolmente una spallata ad una ragazza che camminava nel senso opposto”. Il fatto è avvenuto la sera di domenica 27 aprile a Napoli, in via Chiaia, poco dopo la mezzanotte, e a denunciarlo è il deputato Francesco Emilio Borrelli. Un episodio che assomiglia tragicamente a quanto avvenuto a Bologna dove un 19enne ha perso la vita in seguito a un’aggressione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Napoli, 26enne spagnolo accoltellato da un connazionale - Il giovane 26enne, accoltellato a una gamba a Napoli, sarebbe stato colpito da un connazionale. Sarebbe stato accoltellato da un connazionale il turista spagnolo 26enne rimasto ferito a una gamba a Napoli, poco prima delle tre della scorsa notte, tra Vico lungo San Matteo incrocio via Tre porte a Toledo. Il giovane, che è stato […] 🔗2anews.it

Napoli, 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia: due fermi per tentato omicidio - (Adnkronos) – Un 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia (Napoli), due 21enni fermati dai carabinieri per tentato omicidio. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno sottoposto a fermo due 21enni di Gragnano. I due giovani sono gravemente indiziati del tentato omicidio di un 19enne. Durante una lite avvenuta in via Fratte a […] L'articolo Napoli, 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia: due fermi per tentato omicidio proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Urta accidentalmente una ragazza, accoltellato al polmone; Urta una ragazza senza volerlo, minore picchiato e accoltellato al polmone a Napoli; Il ragazzino di 18 anni che accoltella il fidanzato della ex: colpito al polmone; Sangue a Torre del Greco: 18enne accoltella il nuovo fidanzato della sua ex. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli, 16enne accoltellato al polmone per futili motivi - Accoltellato per futili motivi. È successo a Napoli, in via Chiaia, dove la vittima, un ragazzo di 16 anni in compagnia della fidanzata, è ... 🔗msn.com

Urta una ragazza senza volerlo, minore picchiato e accoltellato al polmone a Napoli - Un minorenne è stato aggredito, picchiato e accoltellato dopo aver dato “inconsapevolmente una spallata ad una ragazza che camminava nel senso opposto”. Il fatto è avvenuto la sera di domenica 27 apri ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Chiaia, accoltellato al polmone per aver urtato accidentalmente una ragazza - Preso a coltellate per aver urtato accidentalmente la spalla ad una ragazza durante il passeggio. È successo ad un ragazzo napoletano domenica sera. Il giovane minorenne era in compagnia della fidanza ... 🔗napolivillage.com