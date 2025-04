Napoli 50enne pugnalato alla schiena per futili motivi vicino alla Stazione Centrale | ricoverato

alla schiena in piazza Principe Umberto a Napoli. ricoverato all'Ospedale Pellegrini. Indaga la Polizia di Stato. Leggi su Fanpage.it Un uomo di 50 anni è stato accoltellatoin piazza Principe Umberto aall'Ospedale Pellegrini. Indaga la Polizia di Stato.

Su altri siti se ne discute

Napoli, arrestato 50enne per violenza sessuale: aveva stuprato una 16enne - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha proceduto all?arresto, convalidato dall?A.G. competente, di un cinquantenne di origine srilankese per il reato di stupro. L?uomo,... 🔗ilmattino.it

Stupro su una 16enne: ricercato a Napoli 50enne dello Sri Lanka - Un cinquantenne di origine srilankese è stato arrestato per il reato di stupro. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, a seguito di un recente provvedimento emesso dalla Suprema Corte dello Sri Lanka, era ricercato in campo internazionale dalle locali autorità per il reato di stupro, commesso... 🔗napolitoday.it

Napoli, raggiunto da colpi di pistola alla schiena: 28enne in codice rosso - Giallo sulle cause e sugli autori della sparatoria. Indagano gli uomini della Polizia di Stato L'articolo Napoli, raggiunto da colpi di pistola alla schiena: 28enne in codice rosso sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, 50enne pugnalato alla schiena per futili motivi vicino alla Stazione Centrale: ricoverato; Rissa tra giovanissimi alla metro di Scampia: 15enne accoltellato; Chi è e come sta Christian Di Martino, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate; Uomo accoltellato alla schiena in strada, preso l'aggressore. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, donna dal medico per curare i dolori di schiena, le prescrivono onde d’urto per il pene - Sorpreso anche il personale dell'ambulatorio. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto in provincia di Napoli all'inizio di marzo. Protagonista della singolare vicenda la signora Carmela. 🔗fanpage.it

Napoli, ha mal di schiena: medico le prescrive cura per il pene curvo - La cura per un banale ma fastidioso mal di schiena? Quella per il pene curvo. Non è una barzelletta ma una storia di vita vissuta a Napoli, quella della signora Carmela che, afflitta da una ... 🔗internapoli.it

Una donna va dal medico per un forte mal di schiena e le prescrive una cura per il “pene curvo” - L’errore è avvenuto a Napoli, ed è stato scoperto solo quando ... associando un trattamento per il pene curvo a una diagnosi di mal di schiena. “Ho dovuto chiedere alla signora se fosse ... 🔗ilfattoquotidiano.it