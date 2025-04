Napoli 35enne accoltellato durante una lite | ricoverato in ospedale

35enne di origini peruviane, ricoverato presso l’ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, sarebbe stato accoltellato da un connazionale al culmine di una lite. Nella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, per un uomo ferito. Si tratta di . 2anews.it - Napoli, 35enne accoltellato durante una lite: ricoverato in ospedale Leggi su 2anews.it Ildi origini peruviane,presso l’San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, sarebbe statoda un connazionale al culmine di una. Nella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti presso il pronto soccorso dell’San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, per un uomo ferito. Si tratta di .

