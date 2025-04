Naomi verso un possibile addio alla WWE | la mia carriera potrebbe concludersi presto

Naomi sta ricevendo molti elogi per essersi reinventata come heel a SmackDown, ma lontano dai riflettori sta affrontando decisioni importanti riguardo al suo futuro. Ospite del podcast di Nikki e Brie Bella, Naomi si è aperta sul suo desiderio di avere figli e sulle difficoltà che sta incontrando lungo il cammino:“Ho sempre voluto avere figli da giovane, e ne desideravo tanti” ha raccontato. “Ora sto invecchiando, ho 37 anni. Devo prendere una decisione, e in fretta.”Naomi tra successi sul ring e sfide personaliSposata con Jimmy Uso, Naomi ha rivelato che alcuni problemi di salute hanno reso il suo percorso ancora più complicato: “Sto seriamente pensando di fermarmi, ma ho avuto problemi di salute. Ho solo un’ovaia”, ha spiegato. “Anche se volessi continuare a lottare ancora a lungo, il mio orologio biologico non me lo permette. Zonawrestling.net - Naomi verso un possibile addio alla WWE:”la mia carriera potrebbe concludersi presto” Leggi su Zonawrestling.net sta ricevendo molti elogi per essersi reinventata come heel a SmackDown, ma lontano dai riflettori sta affrontando decisioni importanti riguardo al suo futuro. Ospite del podcast di Nikki e Brie Bella,si è aperta sul suo desiderio di avere figli e sulle difficoltà che sta incontrando lungo il cammino:“Ho sempre voluto avere figli da giovane, e ne desideravo tanti” ha raccontato. “Ora sto invecchiando, ho 37 anni. Devo prendere una decisione, e in fretta.”tra successi sul ring e sfide personaliSposata con Jimmy Uso,ha rivelato che alcuni problemi di salute hanno reso il suo percorso ancora più complicato: “Sto seriamente pensando di fermarmi, ma ho avuto problemi di salute. Ho solo un’ovaia”, ha spiegato. “Anche se volessi continuare a lottare ancora a lungo, il mio orologio biologico non me lo permette.

