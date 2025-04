My voice for you - eco di cuori liberi | evento di solidarietà al Politeama sul palco anche Lello Analfino

Ogni nota sarà un atto di resistenza, ogni voce un messaggio di speranza. "My voice for You - Eco di cuori liberi" è un progetto corale che nasce dal cuore per dare voce a chi non può più cantare. Contro il silenzio imposto alle donne afghne, la musica diventa resistenza, solidarietà, speranza.

