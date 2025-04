Musica Lele Blade | Con i miei occhi Deluxe nuovo capitolo nel rap italiano

Lele Blade torna a mostrare il suo talento venerdì 2 maggio con “CON I miei occhi (Deluxe)” (Warner Music Italy): il secondo, attesissimo, capitolo di un progetto che racconta ancora meglio il suo percorso, la sua visione e, soprattutto, la sua capacità di lasciare il segno nel rap italiano. Cinque brani inediti in cui si intrecciano introspezione, energia da club e barre taglienti, confermando ancora una volta Lele come una delle penne più autentiche e riconoscibili della scena.L’artista continua a dimostrare che tecnica, carisma e scrittura possono convivere in un linguaggio personale, capace di evolversi in un suono sempre più contemporaneo e innovativo. Il progetto si muove con grande equilibrio tra diverse anime, alternando sonorità crude e street a momenti più intimi e riflessivi.Nuovi brani, nuove collaborazioni, stesso DNA: quello di un artista che ha sempre saputo come distinguersi. Leggi su Ildenaro.it torna a mostrare il suo talento venerdì 2 maggio con “CON I)” (Warner Music Italy): il secondo, attesissimo,di un progetto che racconta ancora meglio il suo percorso, la sua visione e, soprattutto, la sua capacità di lasciare il segno nel rap. Cinque brani inediti in cui si intrecciano introspezione, energia da club e barre taglienti, confermando ancora una voltacome una delle penne più autentiche e riconoscibili della scena.L’artista continua a dimostrare che tecnica, carisma e scrittura possono convivere in un linguaggio personale, capace di evolversi in un suono sempre più contemporaneo e innovativo. Il progetto si muove con grande equilibrio tra diverse anime, alternando sonorità crude e street a momenti più intimi e riflessivi.Nuovi brani, nuove collaborazioni, stesso DNA: quello di un artista che ha sempre saputo come distinguersi.

