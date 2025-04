Musetti-Tsitsipas rinviata a Madrid | nuovo orario e programma

Madrid. Il match tra Musetti e Tsitsipas si giocherà martedì 29 aprile. Sarà il terzo dalle 11.00 sul campo ‘Manolo Santana’ dopo Shnaider-Swiatek e la prosecuzione di Dimitrov-Fearnley. Gravi ritardi a Madrid, dovuti al blackout che interessa Spagna e parte di Francia e Portogallo: sospeso il gioco nei tabelloni ATP Masters 1000 e WTA 1000 di tennis. Si sono completati soltanto i primi match in programma su alcuni campi, poi il gioco è stato sospeso. A rischio rinvio il resto della giornata: secondo quanto scritto da Repubblica, infatti, ci vorrebbero dalle 6 alle 10 ore per ritorno alla normalità.Il problema è su vasta scala, e la fornitura di energia elettrica non sarà ripristinata a breve: il match tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas è il quarto sul Manolo Santana Stadium ed era in programma non prima delle ore 20. Oasport.it - Musetti-Tsitsipas rinviata a Madrid: nuovo orario e programma Leggi su Oasport.it AGGIORNAMENTO 16.30: tutto cancellato a. Il match trasi giocherà martedì 29 aprile. Sarà il terzo dalle 11.00 sul campo ‘Manolo Santana’ dopo Shnaider-Swiatek e la prosecuzione di Dimitrov-Fearnley. Gravi ritardi a, dovuti al blackout che interessa Spagna e parte di Francia e Portogallo: sospeso il gioco nei tabelloni ATP Masters 1000 e WTA 1000 di tennis. Si sono completati soltanto i primi match insu alcuni campi, poi il gioco è stato sospeso. A rischio rinvio il resto della giornata: secondo quanto scritto da Repubblica, infatti, ci vorrebbero dalle 6 alle 10 ore per ritorno alla normalità.Il problema è su vasta scala, e la fornitura di energia elettrica non sarà ripristinata a breve: il match tra Lorenzoed il greco Stefanosè il quarto sul Manolo Santana Stadium ed era innon prima delle ore 20.

